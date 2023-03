Michelle Obama před šedesátkou mění image: Kapsáče a ohon z dlouhých kudrlin by jí jako první dámě neprošly

Michelle Obama vypadala v Sydney jako velká pohodářka. Profimedia.cz

Manželé u protinožců zavítali do Sydney, kde absolvovali prohlídku slavné budovy tamní opery i muzea současného umění. Tu podnikli společně s velvyslankyní USA v Austrálii Caroline Kennedy, dcerou bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho.

Kdo by čekal bývalou první dámu oblečenou do kostýmku a elegantního kabátu, zřejmě by se hodně divil. Obama naopak vsadila na pohodlí a v kapsáčích s černým topem a krátkou bundou košilového střihu vypadala velmi ležérně.

Uvolněný dojem celé image jen umocnil její vysoko umístěný culík dlouhých kudrnatých vlasů s čelenkou, černé sluneční brýle a velké kruhové náušnice. Podobně pohodově pojal návštěvu Austrálie i její manžel, který zvolil šedé džíny a černou košili. Jejich široké úsměvy byly už jen třešinkou na dortu ■