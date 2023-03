Karel Zima odtajnil pohlaví očekávaného miminka: Promluvil i o dětech z prvního manželství, známých ze seriálů

Karel Zima Super.cz

S hercem jsme kromě samotné hry rozebírali i to, jak to vlastně mají s herectvím jeho děti z prvního manželství. Jonáše i Agátu jsme mohli vídat v řadě seriálů, ale na nějaký čas se odmlčeli. "U Agáty je to jednoduché, už tři roky studuje v Anglii, ale od oboru není daleko. Věnuje se make-upu, takže se možná oklikou vrátí, ale za kameru," vysvětlil herec. Pokud jde o Jonáše, ten se aktuálně připravuje na maturitu. "Po několikaleté pauze se k hraní vrátil, natočil dvě hezké role a chtějí po něm další," doplnil.

Oba se prý už těší na nového sourozence. Současná Zimova manželka Lucie je už v druhé polovině těhotenství. "Termín máme v červenci a bude to kluk. Vybrali jsme mu jméno Eliáš," prozradil Super.cz Zima, který se v našem videu rozpovídal i na téma otcovské a mateřské role. Zajímal nás i jeho zdravotní stav poté, co před pěti lety daroval ledvinu. "Trápí mě jen vyšší tlak, ale to bude tím, že jsem přibral. Ono to s miminkem půjde zase dolů," uzavřel. ■