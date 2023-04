Smála se tak, že jí ňadra div nevypadla z dekoltu. Karrueche Tran se ukázala v hodně nebezpečných šatech

Karrueche Tran Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Karrueche se pracovně proslavila v seriálu Drápy, v soukromí hlavně vztahem s Chrisem Brownem, který měl ovšem slabost i pro Rihannu. Nedávno si herečka prožila chvíle smutku po smrti svého otce, jehož popel nechala odplout po hladině oceánu společně s pramenem svých vlasů. Jak se ale zdá, krásná Karrueche už je z nejhoršího venku. Včera dorazila na premiéru amerického sportovního životopisného filmu Air: Zrození legendy, která se konala v Los Angeles.

Umělkyně oblékla dlouhé černé šaty s vysokým rozparkem, kapucí a také hlubokým dekoltem, který odhaloval její vnady. Karrueche byla v dobré náladě a tak se smála, že chvílemi hrozilo, že její šaty odhalí více, než by měly. Fanouškům bylo určitě líto, že kráska nakonec své přednosti uhlídala, i tak ale na premiéře zářila. A potěšit by je mohlo i to, že herečka je nejspíš v současné době single. Se svým posledním přítelem, rapperem Quavem, totiž byla viděna naposledy v loňském roce. ■