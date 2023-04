Kdopak to asi je? Slavný mistr proměn a jo-jo efektu je v plnovousu opět k nepoznání. V 39 letech ale vypadá na šedesát

Už několik let je herec štíhlý, ale plnovous z něj udělal zase někoho úplně jiného. Profimedia.cz

Jen málokterý hollywoodský herec prošel tolika transformacemi jako právě hvězda filmů Vlk z Wall Street, Dostaň ho tam či Zbouchnutá. Naposledy jej fotografové zastihli v pondělí večer při příchodu do restaurace celebrit Nobu v Malibu. Oblíbený herec převážně komediálních rolí si tentokrát nechal narůst plnovous a přidal si hezkých pár let navíc!

Mnozí z vás ale jistě ve vousatém chlapíkovi s brýlemi a čapkou v mikině s rybičkami poznali Jonaha Hilla (39), který už se letos objevil v romantické komedii Z jiného těsta, kde má hlavní roli a právě zde už se objevuje s vousy a delšími vlasy. V průběhu roku se na něj ještě budeme moci těšit v další komedii The Adventurer’s Handbook, kde bude jeho hereckým kolegou Jason Segel.

O hercových proměnách se toho napsalo již hodně. V roce 2011 začal na radu Brada Pitta s hubnutím, aby zaujal i ve vážnějších rolích. Shodil téměř dvacet kilo, ale kvůli roli ve snímku Týpci a zbraně musel naopak přibrat, a to na 122 kilogramů, což je při jeho výšce opravdu dost. Okolí se dokonce začalo strachovat o jeho zdraví. Následně načala jeho váha opět klesat a štíhlý už se udržuje několik let.

Jonah ovšem sám v minulosti řekl, že by si přál, aby lidé jeho váhu neřešili. Netěší jej dokonce prý ani to, když ho lidé chválí, jak skvěle vypadá potom, co zhubnul. Svou zkušenost s tím má i Sharon Stone, která to za poklonu herci schytala... ■