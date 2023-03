Strach o Petru Janů: Zpěvačka kvůli zdravotním komplikacím ruší vystoupení

Petra Janů Herminapress

Petra už loni prodělala virózu, stejně tak začátkem tohoto roku. Návrat zimy a organismus oslabený dvěma roky nošením roušek udělaly své.

„Já se tak těšila, že bude konečně jaro, a podívejte se, co je venku. Jasně, chápu, přichází apríl, ale já už chci sluníčko, teplo, rozkvetlé stromy, kytky. A tak moc jsem se těšila, že ten apríl oslavíme spolu koncertem, až to takhle dopadlo. Co se dá dělat, věřím, že bude líp,“ napsala Super.cz zpěvačka, která se kurýruje na své chalupě v jižních Čechách, kde v podstatě už skoro žije.

Náhradní termín koncertu sdělí v nejbližších dnech.

Jinak ji během roku čeká celá řada vystoupení a koncertů. Loni až po strop vyprodala Lucernu v rámci výročí 50 let na scéně a 70. narozenin, s Radioservisem vydala 2CD Hity a rarity a s ČT natočila unikátní dokument Petra Janů – Jedeme dál. ■