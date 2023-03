Aneta Krejčíková se odvázala a předvedla tělo jen v prádle: Konkurovat už jí může jen kolegyně Kohoutová

Aneta Krejčíková Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv A. Krejčíkové

I tak to ale stojí za to. Kvůli roli v populárním seriálu se herečka loni pustila do hubnutí. Tvrdě na sobě makala a podařilo se jí shodit poporodní kila. „Zhubla jsem, nežeru. Mám furt hlad, ale funguje to," prozradila Super.cz. herečka. Od té doby se může chlubit výstavní figurou, kterou nyní předvedla jen v prádle.

Před objektiv si stoupla v černých kalhotkách a podprsence. Místo sexy pózování se ale předklonila a předvedla tak své pozadí. Provokativní fotkou ale část svých fanoušků moc nenadchla. „Máte tohle za potřebí. Škaredá fotka fakt,“ napsala jí jedna ze sledujících, které se neobvyklá kompozice nelíbila. Nutno říct, že snímek příliš lichotivý není, ale konkurovat by nyní Anetě mohla už jen její kolegyně Berenika Kohoutová, která se také odvážných fotek nebojí. ■