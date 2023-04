Nemá jen tři syny, ale také nevlastní dceru: Petr Rychlý se rozpovídal o rodině i vousech, které nosil jako Čestmír Mázl

Petr Rychlý promluvil o rodině Super.cz

Když jsme se sešli na představení programu divadelního Léta pod žižkovskou věží loni, byl Petr Rychlý (57) zarostlý jako šumavský dřevorubec. Tehdy ještě musel tajit, že se s postavou Čestmíra Mázla vrací do Ordinace v růžové zahradě a vousy má příkazem. " Trvalo to tři čtvrtě roku, co jsem to nesměl nikomu říct a řešilo se, jestli mi vousy sluší ," řekl Super.cz.

"Osobně mi to nevadilo, zvyknul jsem si, ale jsem rád, že už je to dole. A manželce se to tedy nelíbilo vůbec. Teď mám délku strniště přesně podle jejího přání. A Čestmír už je taky oholený, musel se zkulturnit, protože se vrátil do nemocnice," doplnil herec, který si návrat své seriálové postavy, s níž už je spojený osmnáct let, pochvaloval a docela se o ní v našem videu rozpovídal. Diváci na Voyo se stále mohou těšit na nové příběhy.

Pochvaloval si i spolupráci se svým synem Ondřejem, který ho režijně vedl právě v představení, komedii S pravdou ven, v němž bude spolu s kolegou Lubošem Veselým, v létě opět hrát. "Překvapil mě, jak jako mladý kluk už vidí to divadlo trochu jinak," svěřil.

Pokud jde o rodinné vztahy, s první manželkou Pavlou Vojáčkovou má Rychlý ještě syna Matěje, reportéra z Primy. S druhou ženou Petrou syna Petra. "Ten teď oslavil osmnácté narozeniny," upřesnil. A součástí rodiny je i jeho nevlastní dcera Denisa Pospíšilová, třiadvacetiletá profesionální tenistka. "Vyženil jsem ji a poznal jsem ji, když jí byly čtyři roky, takže pro mě je dcerou," upřesnil. Zkontrolovat jsme si museli i počet vnoučat. "Žádný ze synů mi zatím žádnou novinku neoznámil, takže to zůstává na čtyřech," uzavřel. ■