Bizarní natáčení a „ultimátní sra*ka“: Vyřazený Filip promluvil o tom, co se děje v zákulisí Survivoru

Filip Jánoš si nebere se Survivorem servítky. Foto: Super.cz/TV Nova

V Dominikánské republice mu štěstí nebylo tolik nakloněno, přesto si z ostrova odnáší nezapomenutelné zážitky. A to nejen ty pozitivní, ale i negativní. O často až amatérském zákulisí Survivoru promluvil na svém youtube kanále.

„Když jsem tam byl, tak jsem věděl, že diváci nebudou spousty věcí chápat, chybělo tam strašně moc informací. Mnoho lidí si domýšlí věci, které nebyly v televizi ukázané, ale byly tam. Asi je to v každé reality show, ale v tomto Survivoru toho bylo extrémně moc. Štvou mě komentáře, že jsem nic nedělal a nikomu nepomohl. Pomáhal jsem se vším,“ říká Filip s tím, že velký amatérismus se točil kolem rybích úlovků.

„Když chytíš rybu a nemají to na kameře, tak tu rybu musíš vrátit do moře, zavolat kameramana a chytit ji jakože znovu. Vašek přijde šťastný, že chytl rybu a pak dojdou kamery, že to máš udělat ještě jednou,“ popsal zákulisí.

Filipa také velmi zarazilo genderové pravidlo, které změnilo celý chod hry. O pravidlu se navíc hráči dozvěděli až pětačtyřicátý den. Zatím se mohlo zdát, že pravidlo platilo pouze jednou, pravdou je, že platí po celou hru, ale televize se to snaží tak trochu utajit.

"Je to ultimátní s*ačka celého Survivoru. Neviděl jsem na to jediný pozitivní názor, ani od žen. To, že po měsíci řeknou, že nemůžeš vyhodit ženy, nejen že změnilo celou hru, ale kdybychom to brali od začátku, tak se chováme úplně jinak. To celé mě na tom se*e. 45. den nám řekli, že když bude rozdíl mezi ženami a muži větší jak dva, tak opět dostanou ženy imunitu,“ vysvětlil s tím, že jej rozohnil i moderátor Ondřej Novotný, když řekl, že se Filip během hry dvakrát jako zázrakem zachránil. Jednou během hry o individuální imunitu a podruhé během duelového souboje.

„Řekl s*ačku, že jsem se tak prý podruhé zachránil. Že jsem nechápal, co mám udělat a vyhrál jsem, ale já jsem přesně věděl, co mám dělat. To on to nepochopil, protože nevěděl, co jsem dělal,“ dodal Filip, který si i přes pár věcí celou hru velmi užil. ■