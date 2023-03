V komedii Brácha za všechny peníze chybí zásadní postava. Můžou za to vyvinuté dívčí vnady

Roman Čada a Magdalena Reifová ve filmu Brácha za všechny peníze Televize Seznam

Komedie Můj brácha má prima bráchu (1975) slavila velký divácký úspěch, a tak se tři roky po jejím uvedení rozhodl režisér Stanislav Strnad natočit její volné pokračování nazvané Brácha za všechny peníze. Ve shodě se skutečností se i tento příběh posunul o tři roky dopředu, takže Honza (Jan Hrušínský) a Zuzana (Libuše Šafránková) už mají dvouletou holčičku a Martinovi, přezdívanému Prcek (Roman Čada), je nyní 15 let a rozhoduje se, kam půjde po skončení devítky.

Zootechnik, nebo inženýr?

Ve filmu, který uvidíte na Televizi Seznam 28. března ve 20.15 h, opět zavítáte do prostředí plochodrážních stadionů. A spolu s Martinem, který má novou kamarádku Magdu (Magdalena Reifová), bude řešit nové problémy, jež vyvstanou před jeho starším bráchou a Zuzanou.

Tím hlavním je i tentokrát Honzova tvrdohlavost, řada nedorozumění a malicherností, které vedou téměř k rozpadu mladého manželství. A je na Martinovi, aby svého bratra se švagrovou opět usmířil. Vedle toho má ovšem Martin své vlastní problémy, protože se chce stát zootechnikem, zatímco rodiče (Josef Bláha a Slávka Budínová) se stále dohadují, zda z něj má být inženýr nebo automechanik...

Proč zmizela Pavlína

Ve filmu nechybí ani další známé postavy – například Zuzanini rodiče, které ztvárnili Vladimír Menšík a Blažena Holišová.

Chybí ale docela zásadní postava: Martinova kamarádka Pavlína (Ivana Maříková), která byla v prvním dílu jeho „pravou rukou“. Tady byl ale důvod dost prozaický. Dívka za ty tři roky vyrostla a byla obdařena ženskými křivkami, takže se k představiteli Martina už nehodila.

Blanka z filmu Páni kluci

Tvůrci se nakonec rozhodli její postavu vyškrtnout a nahradili ji tehdy už velmi úspěšnou dětskou herečkou Magdalenou Reifovou. Tu proslavila především postava Tomášovy (Michael Dymek) lásky Blanky z oblíbeného filmu Páni kluci (1975). Diváci si ji pamatují také jako holčičku Adrienu z filmu Jak se točí Rozmarýny (1977). Rok po natáčení Bráchy za všechny peníze si Reifová zahrála v divácky oblíbené komedii Pátek není svátek o obyčejných dnech a obyčejných starostech typické české rodiny Novákových (Petr Kostka a Jorga Kotrbová). Tento film se v roce 1981 dočkal i volného pokračování V podstatě jsme normální.

Reifová se dnes věnuje především dětské tvorbě, mnozí ji znají také jako Majdu z Kouzelné školky. Prosadila se i v dabingu, její patrně nejznámější dabingovou rolí je Fran Fine ze seriálu Chůva k pohledání.

Režisér chtěl být houslistou

Režisér snímků Můj brácha má prima bráchu a Brácha za všechny peníze Stanislav Strnad (1930-2012) původně uvažoval o dráze profesionálního houslisty. Nakonec se ale rozhodl věnovat filmu a v letech 1950-1955 vystudoval Vysokou filmovou školu (VGIK) v Moskvě. Ještě během studií však pracoval jako režisér pro Čs. televizi. Od poloviny 70. let až do poloviny let 80. se už jako stálý režisér Filmového studia Barrandov režijně a ojediněle i scenáristicky podílel především na komediích ze současného života a ze života mladých lidí. ■