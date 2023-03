O Instagram Andrey Bezděkové se stará bývalá holka Leoše Mareše: Jsem v šoku z negativních zpráv, které jí chodí

Lucie Petrišková Super.cz

"Doufám, že to nedělám úplně blbě, protože sama mám jen čtyři tisíce sledujících a starám se o Instagram, který jich měl přes sto tisíc. Za tu dobu, co ho dělám, naštěstí neubyli, naopak jich dvanáct tisíc přibylo. Ale je to masakr. Vůbec jsem nebyla připravená na to, co se na tom Instagramu děje, na množství zpráv, které chodí. Jsem z toho v šoku," řekla Super.cz Lucie, která přiznala, že má potíže zejména s negativními zprávami, které Andree v době její nepřítomnosti chodí. "Musím se držet, abych na ně drsně neodpovídala," dodala modelka, kterou kdysi proslavil románek s Leošem Marešem.

A jak vlastně vzniklo to, že Bezděková předala svůj svět sociálních sítí právě jí? "Kamarádíme se od první přehlídky, kterou šla Ája pro Beatu Rajskou. Tenkrát jsme se našly, a od té doby jsme se už nepustily. Akorát to neventilujeme. Tuším, že si mě vybrala i proto, že o ní úplně všechno vím. Takže i kdybych jí vlezla do starších zpráv, což nedělám, nic nového bych se nedozvěděla. Když Instagram někomu předáte, zároveň předáváte informace o svém soukromí a já už nemám na co přijít," vysvětlila nám Lucie, když o víkendu předváděla pro návrhářku Beatu Rajskou (60), díky níž se s Andreou poznala. ■