Tentokrát šel úsměv stranou: Sandra Pogodová se v Thajsku nechala potetovat od mnicha a modlila se, aby to skončilo

Sandra Pogodová Foto: archiv S. Pogodové

„Tetování může být mystický zážitek, když ho provádí buddhistický mnich. Dlouho se modlíte, odříkáváte mantry a pak podstoupíte poměrně bolestivou proceduru, při které se opět modlíte,“ sdělila herečka. Tetování se v Thajsku neprovádí klasicky jehlou, ale oříznutým bambusem, což je mnohem bolestivější.

„Tetování se nedělá jehlou, ale bambusovou tyčí. Masakr! A žádné anestetikum, na to se tu nehraje. Mnich mi s úsměvem oznámil, že bolest je dobrá, protože očišťuje,“ dozvěděli jsme se dále od oblíbené herečky s tím, že celá procedura je velmi bolestivá.

„Očistec to trochu připomínalo, ale přitom jsem ráda, že jsem to podstoupila. Po tetování se společně s mnichem znovu modlíte. On vám nasadí masku a na jazyk, do dlaní a okolo tetování dá tenké plátky zlata. A zase se modlíte,“ svěřila Super.cz Sandra, která si nechala potetovat záda.

Herečku nyní zdobí nový ornament a rozhodnutí k radikálnímu kroku vůbec nelituje.

„Na zádech mám teď nových pět řádků mantry na rovnováhu, životní balanc. Vybral mi ji mnich, potom co mě podle data narození rozebral jak hodinky. Strávila jsem tam celý den a ztratila se v čase a prostoru. Zpětně se to vlastně moc nedá popsat slovy, protože to byl opravdu nepopsatelný zážitek,“ dodala herečka, kterou pravidelně vídáme v hitmuzikálech Láska nebeská a Okno mé lásky v Divadle Broadway. ■