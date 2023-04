Před rokem ji požár dostal na ulici, nedávno v domě zasahovali hasiči znovu: Zpěvačka se ale z místa odstěhovat nechce

Markéta Poulíčková Super.cz

Bude to rok, co musela Markéta Poulíčková řešit komplikace s bydlením. V jednom z bytů v domě, ve kterém na okraji Prahy žije, vznikl požár. Zpěvačka se tak ze dne na den ocitla s přítelem a jejich pejskem na ulici. Ani takřka rok po katastrofě není dům opravený, ale blondýnka už se nastěhovala zpět.

„Je to v situaci, že se dělá střecha, která stále není a opravují se ty horní patra. Je to běh na dlouhou trať. My bydlíme a jsme tam šťastní. Chtěla bych Lucce ještě jednou poděkovat, protože nám poskytla s přítelem azyl a byla první, která to nabídla,“ svěřila se zpěvačka, která na tiskové konferenci nového muzikálu Srdeční záležitost v Divadle Lucie Bílé. Právě principálka divadla jí tehdy poskytla bydlení.

Zpěvačka, je sice s partnerem nastěhovaná zpět, nedávno však v domě zasahovali hasiči znovu. „Stalo se to, že z té střechy z hlediska obrovského větru, který v ten moment byl, začaly padat kovové trubky, dojeli tedy zase hasiči, celé to zaterasili a my museli chodit do domu garáží,“ prozradila Markéta Poulíčková s tím, že i přes problémy je v místě spokojená.

„Já jsem vystřídala asi 20 bydlení v Praze, stěhovat už se nechci. Na okraji Prahy jsem doma, je tam les, máme malého pejska, vylezu v teplákách a pyžamu a můžu tam svobodně fungovat,“ prozradila zpěvačka, která se svou kolegyní Markétou Procházkovou nedávno vydala nový singl a na dalších projektech pracuje.

Plánů má na letošní rok hodně a jedním z nich je i založení rodiny. „Mám toho v plánu hodně tento rok, s přítelem bychom chtěli miminko, tak uvidíme, kdy to přijde,“ dodala blondýnka, která se v muzikálu objeví jako mladší já Lucie Bílé. ■