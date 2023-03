Superchat: Filip Renč nahý ve sprše mezi herečkami. Režisér si tehdy vyslechl hodně posměšků

Režisér Filip Renč promluvil V Superchatu o natáčení i soukromí. Super.cz Superchat

Úspěšný režisér přijal pozvání moderátora Ondřeje Kočího (34) do pořadu Superchat, aby tento projekt více přiblížil divákům. Vzpomínalo se ale i na Renčův slavný film Requiem pro panenku, kde si zahrál i samotný režisér. A to v nahé scéně. Řeč padla i na soukromý život Filipa Renče.

Filip Renč nyní čeká na verdikt televize, zda mu dají zelenou, aby mohl točit další díly. „Já doufám, že to bude série. Odvysílal se pilotní díl. Byl to takový zkušební díl, jak na to budou lidé na Primě reagovat. Je to takový pokusný králíček. Ale celou tu sérii máme se scenáristou Richardem Bergmanem připravenou, asi šest až osm dílů,“ prozradil Filip Renč.

Na kritiku byl režisér připraven už předem. „Četl jsem, že Ďáblovo rogalo rozdělilo diváky na dva tábory, ale ono to tak bývá s každým filmem a seriálem. Já mám dobré ohlasy od přátel, ale i od neznámých lidí na Facebooku, že viděli něco nového, jiného. Chtěli jsme vyplnit určitou díru na trhu. Jinak se točí kriminálky podle skutečných příběhů a my jsme napsali a natočili první díl podle neskutečných příběhů. Je to všechno fikce."

V našem pořadu také zavzpomínal na natáčení dnes již legendárního snímku Requiem pro panenku, a také se rozpovídal o své rodině.

Filip je pyšný táta dvou dcer. Má dceru Natálku z předešlého vztahu a s manželkou, herečkou Marií Renčovou mají malou dcerku Sofinku, na které je patrné, že zájem o umění podědila po svých rodičích.

„Ona ráda tancuje, zpívá, říká básničky, ráda se předvádí, chodí do kroužků čili něco hezkého uměleckého v ní bude,“ svěřil se Filip Renč. Ovšem i tak by jí kariéru herečky nepřál.

