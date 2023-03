S uvězněným manželem je denně v kontaktu. Lucie Křížková prozradila, jaký má plán, až ho pustí na svobodu

Lucie Křížková už má s rodinou plán, co udělají, až manžela pustí na svobodu Super.cz

Letos v létě to bude 14 let, co si krásná Lucie Křížková (38) řekla před oltářem ano s jachtařem Davidem Křížkem. Ten si stále za mřížemi odpykává trest. Modelka a herečka je ale se svým chotěm každý den v kontaktu a nemůže se společně se svými dětmi Davidem a Lolou dočkat, až tatínka propustí. Rodina má tak jasno, co udělá, až se tak stane.

„Tak manžel o tom samozřejmě už hodně dopředu přemýšlí, co bude, až bude venku a byl by rád, kdyby mohl být s každým členem naší rodiny a strávit s ním čas sám,“ svěřila se Lucie Super.cz.



„Ptal se syna, kam by mohli jet, ptal se i dcery, ptal se i mě. A my už také víme, kam vyrazíme. Určitě tam, kde budeme sami a budeme si to moc užít. Nemusí to být daleko, spíš jde o tom, abychom byli spolu.“

Lucka navíc výletování miluje, podpoří tak projekt Česky pěšky, který má za cíl rozpohybovat veřejnost a motivovat lidi k pohybu, a to i díky připraveným zajímavým pěším stezkám po celé naší vlasti.

„Když vyrazíme k nám do apartmánu na Lipno, tak tam hodně chodíme po okolí, ale co se týče turistiky v okolí Plzně (místo jejich bydliště, pozn. redakce), tak to se přiznám, že to jsme toho moc nenachodili, ale vydali jsme se třeba sbírat kešky, protože já musím své děti namotivovat, aby když někam vyrazíme, tak aby šly za konkrétním cílem,“ popsala v našem rozhovoru Lucie Křížková, jak to v její rodině vypadá s turistikou. ■