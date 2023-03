Že by po 7 letech nová láska? Angelina Jolie byla viděna se členem rodu Rothschildů, jehož jmění má činit 220 miliard

Angelina Jolie a David Mayer de Rothschild Profimedia.cz

Angelina Jolie (47) neměla od roku 2016, kdy se rozešla s Bradem Pittem (59), žádný vážný vztah, o kterém by veřejnost věděla. Teď ji fotografové přistihli při odchodu z restaurace po velmi dlouhém obědě s miliardářským dědicem Davidem Mayerem de Rothschildem (44).

Ke společnému obědu došlo v kalifornském Malibu. Angelina s Davidem, jehož jmění je odhadováno na 10 miliard dolarů, tedy více než 220 miliard korun, strávila celé tři hodiny, a když odcházeli, byla herečka velmi dobře naladěna a dokonce se na paparazzi fotografy usmála. Britský dědic je nejen velmi bohatý, ale také vysoký a pohledný a dle hereččina uvolněného výrazu si s ním Angelina určitě dobře rozuměla.

Zahraničnímu tisku se ovšem zatím nepodařilo ani od jednoho z nich získat vyjádření, jestli šlo o osobní nebo pracovní oběd. Oba dva aktéři oběda v luxusní restauraci Nobu jsou totiž významnými aktivisty. Mayer de Rothschild se zajímá o ekologii a v roce 2007 ho americký společenský měsíčník GQ vyhlásil v kategorii angažovanosti za muže roku. Angelina naproti tomu dvacet let fungovala jako velvyslankyně OSN.

Herečka neoznámila vážný vztah od roku 2016, kdy se rozešla s Bradem Pittem, spojována byla v roce 2021 s the Weekndem, se kterým byla několikrát na večeři a na začátku tohoto roku se sešla na kávě s hercem Paulem Mezcalem. O soukromém životě Davida Mayera de Rothschild se toho moc neví, pouze deník the New York Times v roce 2020 napsal, že se oženil s Karinou Deyko. ■