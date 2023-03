V deseti ji nechala pózovat nahou, v jedenácti hrát prostitutku. Brooke Shields viní matku alkoholičku z pornografie

Brooke Shields a její matka Teri na snímku z roku 1984 Profimedia.cz

Herečka dnes nechápe, jak si její matka mohla myslet, že je v pořádku, nechat ji v deseti letech pózovat nahou pro Playboy a o rok později hrát dětskou prostitutku ve filmu Děvčátko (Pretty Baby). Ve snímku nejen, že byla odhalená, ale musela zároveň svůdně líbat tehdy sedmadvacetiletého herce Keitha Carradina.

Brooke se slzami v očích mluví o tom, že by sama nikdy nedovolila svým dětem účastnit se pornografie, které byla vystavena svou matkou. Ta prý během natáčení zmiňovaného filmu stála opodál a sledovala, co se děje, zatímco ji Carradine ujišťoval, že je všechno jen předstírání.

Hereččiny dcery Rowan (19) a Grier (16) prý film odmítly sledovat. V upoutávce dokumentu, který bude k dispozici na stanici Hulu, říká její dcera Grier: „Je to dětská pornografie! Nechala bys nás to v jedenácti dělat?“ Herečka na to jen přemožena emocemi odpoví, že ne.

Matka hvězdy Modré laguny byla alkoholička, která zemřela v roce 2012. Na krásu své dcery, která byla jedináček a od dětství fascinovala všechny svým půvabem, se upnula a malá Brooke se už v devíti letech objevila v prvním filmu. O pouhý rok později ji matka nechala pózovat pro Playboy. „Nevím, proč si myslela, že je to v pořádku. Nevím,“ říká herečka, která svou matku v minulosti mnohokrát bránila, když ji lidé kritizovali. Prý se na ni nemohla zlobit, protože její matka byla velice rozkolísanou osobností. ■