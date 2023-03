Měl ručník na obličeji a lili na něj vodu. David Prachař si vyzkoušel středověké mučení

David Prachař v seriálu Revír Video: Televize Seznam

Své o tom může říct jeden z hlavních herců David Prachař, který během natáčení musel podstoupit středověké mučení zvané waterboarding. Tedy nejznámější mučicí techniku, která simuluje tonutí. David Prachař si tuto techniku během natáčení i sám vyzkoušel. Jak říká, člověk si pak hned více váží života, protože to bylo jako přežít vlastní smrt.

„Během natáčení jsem se naučil nedýchat, a to kvůli scéně, kde zažívám waterboarding. To znamená, že vám dají ručník na obličej a lejí na vás dvacet litrů vody z kanystru,“ říká. Samozřejmě se dbalo na to, aby to nebylo drastické jako ve skutečnosti.

Trailer k seriálu Revír

Televize Seznam

„Nebál jsem se, bylo to ohleduplné. Já mám spíš strach, když je třeba něco přeskočit, člověk někde visí či probíhá složitým terénem. To se pak bojím, abych si něco neudělal,“ prozradil herec, který v rámci natáčení prožil i nečekaný zážitek. „Řídil jsem americkou káru v oboře mezi býky, to bylo hezký,“ řekl.

V osmidílném seriálu Revír hrají kromě Davida Prachaře i Jaromír Dulava, Marek Taclík, Linda Rybová, Kristína Svarinská, Jitka Sedláčková, Ondřej Pavelka, David Matásek a mladý herecký talent Antonín Mašek. ■