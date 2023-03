Nejsledovanější ženu Instagramu Selenu Gomez prý sbalil známý zpěvák, který už zlomil nejedno ‚slavné‘ srdce

Selena Gomez a Zayn Malik to prý dali dohromady... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zatímco o víkendu všechny překvapil vášnivý polibek Harryho Stylese a Emily Ratajkowski u auta před zraky mnoha kolemjdoucích, možná dost podobný scénář se odehrával u další nečekané hvězdné dvojice ve složení Selena Gomez (30) a Zayn Malik (30). Alespoň to tvrdí někteří očití svědci z restaurace, kde se prý tito dva k sobě měli velice vřele.

Spekulace o možném rýsujícím se novém hollywoodském páru přišly poté, co před několika dny sdílela na TikToku uživatelka jménem Klarissa Garcia video, v němž tvrdila, že její kamarádka byla hosteskou v restauraci, kde Selena a Zayn společně večeřeli a dokonce se měli i líbat.

K tomuto tvrzení se připojuje i další zdroj, který viděl něco podobného. „Selena a Zayn přišli včera večer okolo 22,30 do SoHo v New Yorku. Vešli, drželi se na ruce a líbali se. Většina zaměstnanců a návštěvníků v restauraci si jich nevšimla. Vypadalo to, že se spolu cítí dobře a bylo jasné, že jde o rande,“ prozradil pro Entertainment Today očitý svědek.

Mezi fanoušky panuje po tomto zjištění poměrně velké nadšení a podobně se k tomu staví i člověk blízký popovému zpěvákovi, který pro The Sun uvedl: „Zaynův život byl v posledních letech turbulentní a jeho blízcí doufají, že ho Selena pomůže uzemnit a bude na něj mít uklidňující vliv. Dost se k sobě hodí a oba jsou hodně duchovně založení, takže z dlouhodobého hlediska by to mohlo být skvělé spojení.“

Oba hlavní ‚aktéři‘ mají za sebou řadu nevydařených vztahů. Ze zpěvaččiných je nejznámější pochopitelně ten s Justinem Bieberem, ale také se zpěvákem The Weekndem či Djem Zeddem. Zayn pak v roce 2015 zlomil srdce své snoubence Perrie Edwards ze skupiny Little Mix a rovněž jeho vztah s modelkou Gigi Hadid, s níž má dvouletou dceru Khai, dopadl neslavně a v roce 2021 šli za poměrně dramatických okolností od sebe. ■