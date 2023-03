Rány osudu pro krásnou Miss: Nemoc maminky, operace pejska a teď krach dalšího vztahu

Veronika Chmelířová Super.cz

Nepopovídali jsme si skoro tři čtvrtě roku, a když nám bývalá Miss Veronika Chmelířová (36) vyprávěla, co do té doby prožila, vůbec se nedivíme, že se jí zrovna nechtělo do studia. "Trochu jsem nestihla zimní semestr, takže mám teď trochu prodlouženo. Ještě mi chybí uzavřít dva předměty," řekla Super.cz Veronika, která se pustila do studia zahradní architektury.