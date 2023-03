Větší doják než svatba. Monika Leová se v Austrálii setkala s hollywoodskou hvězdou. A dokonce si sáhla!

Monika Leová se setkala s Chrisem Hemsworthem.

Monika Leová si už měsíc užívá pobytu v zahraničí. Nejdříve odcestovala za rodinou do Vietnamu, kde oznámila své druhé těhotenství, pak ještě celá rodina navštívila Austrálii, kde má bývalá moderátorka sestru.

A právě v Austrálii se stalo něco, na co bude Monika dlouho vzpomínat. Její manžel Martin Košín na parkovišti u pláže potkal známého surfaře a hlavně filmovou hvězdu Chrise Hemswortha a své ženě zařídil společnou fotku.

„Můj největší zážitek z výletu. Nerozbrečely mě zásnuby, svatba ani Miušky první narozeniny, ale rozbrečelo mě setkání s Chrisem Hemsworthem (Thorem). Potkali jsme ho na parkovišti, když jsme se vraceli z treku, který je mimochodem boží. Chystali jsme se na odjezd, když přiběhnul Martik, ať okamžitě běžím za ním, že je tam Chris. Byl tam jen na chvilku obhlédnout vlny. Když se chystal odjet, Martik ho zastavil a on byl tak hodný, že počkal na běžící těhuli, které se splnil její sen. Mise splněna. NEZAPOMENU,“ napsala si Monika k fotce, na které stojí vedle herce, jenž je v autě. Fanoušky překvapilo hlavně to, že se Chrise na snímku dotýká.

„Pane bože, taky bych si na něj sáhla,“ zaznělo v jednom komentáři. „Tak to jsem hotová! A vy jste se ho i dotkla? Ježíši! napsala další sledující. „Moni, to je pecka a po pravdě vám to těžce závidím, i ty tři prstíky,“ přidala se jiná fanynka. Tak uvidíme, co Monika ještě na svých cestách zažije. ■