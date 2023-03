Hvězda Survivoru o drsném dospívání: Brutální rozchod i problémy s drogami a alkoholem

Účastník Survivoru promluvil o velmi krušném dospívání. TV Nova

„Mám čtyři sourozence, máme jednu společnou mamku, ale máme jiné táty. Mamka se o nás starala sama, dokonce měla víc zaměstnání, aby to utáhla. Neměla moc peněz ani řidičák a starala se o nás v malém panelovém bytě, kde byly furt nějaké hádky a rozbroje. Ty, jako kluk nechceš trávit čas v prostředí, kde ti není příjemně, takže jsem většinu času trávil venku. Nikomu to nevyčítám, naopak si dneska uvědomuji, že mamka pro nás chtěla udělat to nejlepší, akorát ji v tom tenkrát ti chlapi nechali a neskutečně jí ublížili, což jsem neviděl,“ svěřil se Tomáš s tím, že viděl postupem času vše špatné na mámě, pohádali se a během dospívání odešel z domu. Později měl i spousty dalších problémů, a to nejen se vztahy, ale také s drogami či alkoholem.

„Byl jsem pitomec, ty věci jsem nechápal. Měl jsem dlouhé období, kdy jsem měl trable s alkoholem a drogami, což trvalo delší dobu. Chyběl mi celý život táta, měl jsem vlastního i biologického. Oba jsou již po smrti. Sesypalo se na mě všechno, brutální rozchod, osobní problémy, problémy s drogami a svůj životní styl jsem nezvládal,“ svěřil se Tomáš se slovy, že ho z kolotoče problémů nakonec vysvobodilo vycestování do jižní Koreje.

„Tam jsem se dostal k meditování a věcem spojených s hlavou. Byl to můj původní impuls, který mi nastartoval nový začátek. Od té doby šlo vše do bodu, kde jsem teď,“ dodal během hlubokého povídání s Karolínou. ■