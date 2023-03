Tvrdí, že jí je 28, ale oslavila o 9 let víc: Blonďatá moderátorka z Primy trávila narozeniny mezi muži v trenýrkách

Lenka Špillarová slavila narozeniny mezi polonahými muži. Super.cz

"Ředitel soutěže David Novotný mi udělal takové překvapení, ale není to krásné?," smála se Lenka, která se soutěží mužské krásy spolupracuje dlouhodobě, loni moderovala i její finále v Náchodě. Mohla se tak pokochat desítkami mladých mužských těl, protože pánové se museli svlékat do spodního prádla.

Nicméně její partner je prvním mužem v Lenčině životě, který na takové pracovní aktivity své přítelkyně nežárlí. "On ví, jak to mám. Je to jen podívání se na něco hezkého, ale pak se vrátím domů k němu. Tohle je Muž roku, ale doma mám Muže života," upřesnila.

"Ti předchozí partneři měli vždycky nějaké průpovídky, ale Tomáš je dost sebevědomý a ví, jací muži se mi líbí a že moje první místo by dostal on," vysvětlila Lenka, která nám v našem videu ukázala i narozeninový dárek, který od přítele dostala a prozradila, jakou oslavu s ním mám v plánu. ■