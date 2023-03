Denisa Grossová měla autonehodu: Dcera zesnulého expremiéra zničila luxusní vůz

Denisa Grossová Michaela Feuereislová

Starší dcera zesnulého expremiéra Stanislava Grosse (✝45) měla ošklivou autonehodu. Tanečnice a fotografka Denisa Grossová (25) nezvládla jízdu ve svém luxusním voze značky Audi RS3 a nabourala do auta s rodinou.

Autonehoda se měla stát v neděli odpoledne. Denisa Grossová nezvládla řízení na mokré vozovce a ve vysoké rychlosti se měla střetnout a autem značky Volkswagen, ve kterém cestovala celá rodina, píše web Expres.cz.

„V ulici Mezichuchelská slečna Grossová vjela do mokré zatáčky, jela ‚jako prase‘ a napálila to do rodiny v bílém Volkswagenu,“ prozradil webu člověk, který byl této události svědkem.

Denisa Grossová i ostatní účastníci dopravní nehody jsou naštěstí v pořádku. Samotná Grossová později pro Super.cz popřela, že by jela ‚jako prase‘. „Ta příčina je, že jsem nezvládla jízdu na mokré vozovce,“ řekla Super.cz. ■