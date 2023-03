Denisa Grossová měla autonehodu: Dcera zesnulého expremiéra zničila luxusní vůz a nabourala do auta s rodinou

Denisa Grossová Michaela Feuereislová

Autonehoda se měla stát v neděli odpoledne. Denisa Grossová nezvládla řízení na mokré vozovce a ve vysoké rychlosti se měla střetnout a autem značky Volkswagen, ve kterém cestovala celá rodina, píše web Expres.cz.

„V ulici Mezichuchelská slečna Grossová vjela do mokré zatáčky, jela ‚jako prase‘ a napálila to do rodiny v bílém Volkswagenu,“ prozradil webu člověk, který byl této události svědkem.

Vedle zničených automobilů mělo na místě dojít také ke zranění, a to u spolujezdce Denisy, který musel po nehodě na ošetření do nemocnice. Denisa by měla být v pořádku, ale zatím se k nepříjemné nehodě a k tomu, co bylo její příčinou, nevyjádřila a nebere telefon. ■