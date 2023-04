Ondřej Soukup o spolupráci s Lucií Bílou: Už jsem si ji netroufal oslovit, nevzala by to

Ondřej Soukup o spolupráci s Lucií Bílou Super.cz

Ondřej Soukup (71) se svou bývalou ženou Gabrielou Osvaldovou (69) mají za sebou velkou party. Jedno z jejich dítek totiž slavilo 23. narozeniny. Řeč je v tomto případě o muzikálu Johanka z Arku. Oficiálně to chtěli ve velkém oslavit před třemi lety, kdy měl muzikál 20 let, to jim ale znemožnila pandemie covidu-19.

„Parchant docela vyrost. Je to krásný pocit, je to dítě pilné, snaží se, dělá mi radost. Muzikál tehdy vznikal tak, že jsem skoro tři čtvrtě roku nevycházel z domu a psal jsem. Z vedlejšího pokoje mi Gábina nosila texty a já jsem psal a psal a z konce léta bylo jaro,“ smál během rozhovoru pro Super.cz hudební skladatel.

Kdysi Johanku hrála Lucie Bílá (57). Když se muzikál znovu obnovoval, Ondřej už Zlatou slavici znovu neoslovil, a ani ho to nemrzí. „Lucka odehrála strašně moc přestavení a život jde dál a ona má své vlastní divadlo. Už jsem si ji netroufal oslovit, protože vím, že by to v žádném případě nevzala. Ona to říkala, že chce jít pořád dál a dál a nevracet se k věcem.“

Johanku tak hraje jeho partnerka Lucia Šoralová (46), se kterou má dvě děti. Jak to po představení vypadá u nich doma? Je na svou ženu hudební skladatel přísný, co se týče role? „Člověk musí být přísný, ale ona to hraje výborně. Kdyby se mi ale něco nelíbilo, tak nastoupí nejvyšší přísnost," dodal s humorem Ondřej Soukup, se kterým jsme si povídali po narozeninovém představení Johanky z Arku v pražském Divadle Kalich. ■