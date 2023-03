Rozjetá Žilková na narozeninách Milana Peroutky: Podívejte se, jak na párty řádila s mladšími kolegyněmi

Veronika Žilková na narozeninách Milana Peroutky Herminapress

Oslavit letošní Kristova léta se rozhodl Milan Peroutka (33) ve velkém stylu. Ke svým 33. narozeninám uspořádal narozeninovou oslavu nejen pro své kolegy, ale i pro fanoušky. Vedle oslavence byla královnou večera jednoznačně herečka Veronika Žilková (61), která to na pódiu pořádně rozjela.

V podniku u Vltavy, kde jen pár dní před Peroutkou slavila své narozeniny Dagmar Havlová (70), čekal na fanoušky, a hlavně fanynky zpěváka, nabitý program. „Měl jsme obrovskou radost z toho, kolik lidí dorazilo a že jsme si to užili,“ řekl Super.cz Milan Peroutka, který se na pódiu objevil s řadou svých kolegyň.

Po jeho boku si zazpívaly například kolegyně z divadla Míša Tomešová (31), Nikola Ďuricová nebo Michaela Pecháčková. Největší pozornost však strhla Veronika Žilková.

Ta na koncert dorazila se svým partnerem a v průběhu vystoupení trávila čas v backstage, která byla nad pódiem. V jednu chvíli však zavelela, že oslavence překvapí a vyrazila s kolegyněmi za ním. Se sestrami Grossovými v čele se tak postarala o pořádnou jízdu. „Bylo to naprosto skvělé. Tančili jsme a zpívali a myslím, že zvedli všechny ze židle,“ prozradil zpěvák, který byl rád, že mohl oslavu po operaci kolene naplánovat.

„Noha už je dobrá, koncert byla asi největší rehabilitace od operace a zatěžkávací zkouška. Jsem rád, že jsem koleno uzdravil do oslavy. V neděli jsem měl ještě druhou oslavu s přáteli a byl to večírek v kostýmech. Nechyběl ani můj pan doktor a říkal, že je to naštěstí dobré. Teď už mě opět čeká zkoušení nového představení Já, Diktátor, ve kterém hraji právě s Veronikou Žilkovou,“ dodal Milan Peroutka. ■