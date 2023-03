Zla bylo tolik, že se ozvala: Eva Burešová vrací úder haterům, kteří sepsuli její šaty

Eva Burešová s přítelem Přemkem Forejtem Michaela Feuereislová

Herečka a zpěvačka Eva Burešová (29) to nedávno schytala za volbu šatů, které vynesla na premiéru muzikálu The Bodyguard.

Šaty od Zuzany Lešák Černé byly dle mnohých příliš vulgární. Zla na internetových diskuzích nakonec bylo tolik, že se Eva k celé věci vyjádřila i na svém instagramovém účtu.

"Moji milí! Největší zlo vždy bylo a bude na internetových diskuzích, ne v reálném světě. Špatně není to, že jsou. I trollové potřebují své kamarády hejtry, kteří jim svými pěti lajky budou lajkovat všechny hnusy, co o lidech dokáží napsat,“ napsala s tím, že se těmto rýpalům dává příliš prostoru i v médiích a někteří berou jejich názory jako směrodatné.

„Já ne. A věřím, že ani lidé, co mě zde sledují, ne. Jste hodní, že mi je posíláte, ale není to potřeba. Nic se tím nezmění. Taková je doba a nenávist na internetu vůči komukoliv holt vyhrává,“ napsala.

V šatech, které vynesla, se dle svých slov cítila naprosto perfektně a žádné komentáře její pohled na věc nezmění.

"Já jsem si své šaty na premiéru užila na 100 %. Cítila jsem se nádherně, a taky že mi to slušelo. Nikdo po mně nemůže chtít, abych ve svých 29 letech chodila zahalená jako nějaká jeptiška. Na to budu mít spoustu času, až budu hooodně stará. Zatím si budu užívat výstřihy a odhalené nohy. Protože můžu. Díky bohu 21. století – dobrý den,“ vzkázala.

Herečka a zpěvačka má za sebou spousty kariérních úspěchů, které sbírá už pěknou řádku let, co je na scéně. Přesto se stále setkává s komentáři, že je rychlokvaška. A i k této věci se na Instagramu vyjádřila.

„K mé roli. Hlavní role není žádná novinka. Mám jich za sebou přes 12, takže žádnou “šanci” jsem nedostala. Jen dělám svou práci a dělám ji s láskou a pokorou. Jestli jsem pro někoho “novinka, která dostala šanci” a “rychlokvaška”, která to má díky seriálům, tak by měl vylézt z nory a začít kulturně žít, protože tyhle slova slýchávám už 14 let, a to moc s významem “rychlokvaška” nejde. Dělejme všichni, co umíme, a dělejme to naplno. A nikdy si nenechte zničit svou radost ze života neviditelnými lidmi,“ dodala. ■