Simona Krainová prozradila recept na své štíhlé tělo: Můj jídelníček fakt vidět nechcete, svěřila se

Simona Krainová prozradila tajemství své postavy. Foto: Se souhlasem Simony Krainové

„Tak ten fakt nechcete vidět, a už vůbec se podle něho řídit. Mám samozřejmě dokonalý přehled, co by měl obsahovat a jak se zdravě stravovat, ale já jím opravdu všechno a ráda a užívám si to se stejnou vášní jako všechno ostatní ve svém životě. Jedu pořád na plný plyn, někdy až nepřiměřenou rychlostí, ale to jsem prostě už já, takže pro vás nemám konkrétní radu na dokonalý bio chia salátek se zálivkou bez cukru. To by mě bavilo stejně asi minutu a pak bych vyjedla celou lednici,“ svěřila se se slovy, že spíš než na svůj jídelníček dbá na své mentální zdraví.

„U mě to dokonale funguje, že vše musí být v rovnováze, a proto se snažím víc než cukru vyhýbat zbytečným dramatům, nešťastným a zbytečným vztahům, toxickým lidem a negativním zprávám. To je totiž ta nejlepší dieta, jediná udržitelná. Uvědomila jsem si, na čem mi v mém životě skutečně záleží a čeho se můžu v klidu vzdát. A čokoláda nebo sklenka dobrého vína to nebude,“ podotkla, a právě tuhle radu by chtěla předat i svým příznivcům.

„Než začnete vyklízet lednici, začněte nejdříve uklízet ve svojí hlavě. Tam totiž bývá ten největší bordel a sklad toxických látek, nemám pravdu? V momentě si uvědomíte, jakou sílu můžou mít vaše myšlenky. Poslouchejte svoje srdce, hlavu, tělo. Diety, hladovky a následný jojo efekt je opět jen výsledek vlastního hledání. Tak těmihle kravinami neztrácejte váš drahocenný čas. Žijte, najděte svoje opravdové já a tam hledejte odpověď, jak složité a vlastně jednoduché, že? To je podle mě jediná cesta. Jakákoliv změna je možná, jen když opravdu chcete něco změnit vy, a to je jediný vyvážený jídelníček,“ dodala. ■