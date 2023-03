Bára Basiková zavzpomínala, jak Lucii Bílé pomáhala po rozchodu s partnerem: Bylo to dost dramatické!

Bára Basiková zavzpomínala na rozchod Lucie Bílé Super.cz

Je to už 23 let, co se Lucie Bílá (56) a Bára Basiková (60) dělily o nádhernou muzikálovou roli Johanka z Arku. „ Lucka se tehdy rozcházela se svým partnerem, tak to bylo dost dramatické, tak jsme si vypomáhaly na zkouškách. O tu roli jsme se dělily půl na půl, tak jsme si vycházely vstříc a různě se podporovaly ,“ zavzpomínala Bára pro Super.cz.

Úspěšný český muzikál od Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové oslavil právě 23 let od své premiéry. Tvůrci původně zamýšleli, že by oslavili 20.výročí, to jim ale znemožnila pandemie covidu-19. My si s Bárou Basikovou tak povídali během narozeninového představení, kde nakonec zazpívaly hit Most přes minulost hned tři Johanky najednou. Bára Basiková, Lucia Šoralová (45) a Iva Marešová.

Dnes již Bára v tomto muzikálu stejně jako Lucie Bílá nehraje. Bára musela loni odříct zkoušení i dalších muzikálů ze zdravotních důvodu. Teď, když jsme se zpěvačkou točili rozhovor, bylo vidět, že její stav se zlepšuje a vypadá čím dál lépe. „Cítím se dobře, ale ten vnitřní pocit je takový, že vím, kolik mi je a možná by to na jevišti nebylo poznat, ale v nejlepším se má přestat,“ dodala Bára Basiková, se kterou jsme si povídali v pražském Divadle Kalich. ■