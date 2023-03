Jana Paulová je nadšená babička: Pravidelně létá stovky kilometrů za vnučkou do zahraničí

Jana Paulová TV Nova

Roli babičky si herečka užívá i v reálném životě, má vnučku. „Já jsem hlavně babička nadšená, protože jsem babička milující. Jsem prvobabička, takže se snažím nepřijít ani o chviličku vývoje té malé holčičky. Pořád za nimi létám, protože nežijí v ČR, a oni naopak létají zase za mnou. Takže moje vnučka, přestože jí je rok a sedm měsíců, tak už šestadvacetkrát vzlétala a přistávala,“ svěřila se herečka, která za rodinou létá na Normanské ostrovy.

Paulová si novou životní roli užívá a jak přiznává, vnučku rozmazluje. „I vůči svým dětem jsem byla rozmazlující, a udělala jsem dobře,“ míní Jana Paulová.

S dcerou se snaží vidět každý měsíc. „My se snažíme vídat minimálně týden v měsíci, létám za nimi každý měsíc. Dcera nežije v Londýně, ale na Normanských ostrovech, což znamená, že vždycky musím přestoupit na další dvacetiminutový let. Létám tam ale strašně ráda. Miluji cestování a je to tam nádherné. A ona pak naopak zase létá za námi, takže se vlastně vidíme pořád. A navíc si denně každé ráno skypujeme,“ prozradila herečka.

V seriálu bude mít roli hospodské. „Přiznám se, že jsem netušila, že hrát hospodskou bude až tak náročné. Má seriálová postava je dost v pohybu, musím během natáčení nosit a odnášet pivo, ptát se hostů, co si dají, zkrátka pořád po té hospodě lítám. Scény z té Osvěžovny točíme většinou celý den, takže jsem od rána do večera na nohou. Je to spíše, jako kdybych reálně pracovala za barem,“ dodala Paulová. ■