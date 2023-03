S nikým nemluví. Bývalé hvězdě, která se toulala nahá a zmatená po ulici, prodloužili pobyt na psychiatrii

Amanda Bynes Profimedia.cz

Amandu Bynes si lidé nejspíš vybaví z filmů Co mám na tobě ráda nebo Co ta holka chce. Získala spoustu ocenění a bývala skvělou studentkou. Jenže pak se v jejím životě něco změnilo a už v roce 2012 měla problémy se zákonem. O rok později byla po veřejném zhroucení odvezena na psychiatrickou kliniku. Na dalších devět let se pak až do loňského roku její matka stala opatrovníkem, který jí řídil život.

V polovině března letošního roku ovšem Amanda strávila čtyři dny blouděním v ulicích poté, co bylo její auto odtaženo. Podle svědků byla zmatená a někdy i nahá. Byla převezena na psychiatrickou kliniku a podle posledních zpráv to zatím rozhodně nevypadá na její propuštění. Podle magazínu TMZ někdejší herečka nekomunikuje s nikým ve svém okolí a v léčebně v Los Angeles zůstane ještě minimálně týden, možná i celý měsíc. Nikdo zatím navíc nemá žádný plán na to, co s Amandou bude po jejím propuštění. Sedmatřicáté narozeniny, které bude mít za týden, tak nejspíš rozhodně nebudou příliš veselé. ■