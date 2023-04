S mladšími muži řešila věk, váhu a pevnost těla: Až s o 13 let starším partnerem našla Jitka Sedláčková sebevědomí

Jitka Sedláčková Super.cz

Mívala raději mladší muže, i její manžel, s nímž má jediného syna, byl o sedm let mladší. Štěstí a klid ale herečka Jitka Sedláčková (62) našla po mnoha nevydařených vztazích a letech samoty až u o třináct let staršího Pavla Töpfera.

"Já byla celoživotně na mladší," prozradila nám na castingu, kde se vybírali finalisté soutěže Muž roku, takže se to tam mladými muži opravdu hemžilo. "Byla jsem oslovena, abych přiložila ruku k dílu a pomohla vybrat toho správného nebo ty správné, kteří by postoupili," vysvětlila svoji přítomnost a v našem videu prozradila, jaký by měl podle ní ten správný muž být.

"Vždycky se kolem mě motali mladší muži, ale vyhovuje mi, že můj partner je starší. Dodal mi velké sebevědomí, které jsem nikdy moc neměla. Když jsem vedle sebe měla mladší muže, furt jsem zkoumala a řešila věk, jestli pro něj nejsem moc stará a nebude se stydět za to, kolik mi je, jestli jsem dostatečně zhubla, jestli mám dostatečně pevné tělo. Současný partner, který je starší, mě velice povznesl jako ženu a za to mu moc děkuju," uzavřela. ■