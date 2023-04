Dvakrát odložila svatbu: Teď už má Tereza Mašková konečně termín a vybírá i šaty

Zpěvačka Tereza Mašková má konečně termín svatby, kterou odkládala Super.cz

Sice nehrála, protože premiéru dostala Eva Burešová (29), ale její alternace Tereza Mašková (26) se přišla aspoň podívat. "Tak asi bylo jasné, kdo bude hrát, ale jsem ráda, že se na to můžu podívat z pohledu diváka. I když jsem tak nervózní, jako bych měla hrát já," svěřila před začátkem představení muzikálu The Bodyguard.

Na premiéru zvolila Tereza model od návrháře Dominika Navrátila, s nímž spolupracuje už pět let. "I když bych si klidně vzala některý z kostýmů, ve kterém účinkuju. Jsou krásné a nejraději bych je měla doma," smála se.

Když už jsme byli u šatů, dostali jsme se i na téma svatebních. Zpěvačka opět odložila svatbu, letos tedy neproběhne, ale bude se vůbec konat? "Už je mi to skoro trapné, ale svatba opravdu bude. Už máme termín i místo, bude to v červnu 2024. Už všechno plánujeme, vybírám šaty, bude to promyšlené," uzavřela. ■