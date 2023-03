Rozparek k rozkroku, odhalená záda a žádná podprsenka: Manželka Noida Bárty svůj model pomáhala navrhovat

Eliška Bártová zvolila odvážný model Super.cz

Všechna těhotenská kila už po porodu druhé dcery shodila, takže si může dovolit i takhle odhalený model. Manželka muzikanta Vaška Noida Bárty (42) po dlouhé době vyrazila na velkou společenskou událost. Tanečnice Eliška si nenechala ujít premiéru muzikálu The Bodyguard v Hudebním divadle v Karlíně, kde se ostatně s manželem poznala.

"Upřímně mě mrzí, že si tam nemůžu zatancovat. Nevěděla jsem, jestli se sem těšit anebo ne, protože poslední dobou mi divadlo hodně chybí. Říkala jsem si, jestli neobrečím to, že tam nejsem. Myslím, že by se jim tam ještě jedna zpívající tanečnice hodila. Ale se dvěma dětmi už je těžší nazkoušet něco nového. Občas se vracím aspoň do muzikálů, ve kterých jsem účinkovala," svěřila.

Pobavili jsme se i o jejím outfitu. "Řešily jsme ho s návrhářkou Martinou Pipkovou Loudovou a nějak jsme to zkombinovaly. Vymyslela jsem si detail na zádech, takže jsem spolunávrhářka a cítím se moc hezky," uzavřela. ■