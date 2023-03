Harry Potter bude tátou! Daniel Radcliffe čeká své první dítě s o pět let starší přítelkyní Erin Darke

Daniel Radcliffe a Erin Darke v New Yorku Profimedia.cz

Tak tohle je asi to největší kouzlo, jaké Daniel Radcliffe (33) ve svém životě zažil. Už brzy se stane otcem. Paparazzi fotografové ho zachytili na ulici v New Yorku s přítelkyní, které už bříško pořádně vyrostlo.

Erin Darke (38) je také herečkou a pár se nechal slyšet, že těhotenství pro ně bylo úžasnou zprávou a už se nemohou dočkat, až budou rodiči. Podle magazínu The Mirror měli radostnou novinu před časem oznámit rodině a přátelům a je to pro ně naprosto úžasné období. V ulicích New Yorku se herecký pár procházel v neformálním oblečení, Daniel si vzal na hlavu kulich a jeho partnerka zvolila mikinu a jen ledabyle učesané vlasy. Pod mikinou se jí pak nepřehlédnutelně rýsovalo bříško, které značí už pokročilejší stadium těhotenství.

Erin a Daniel jsou spolu už deset let, seznámili se v roce 2013 během natáčení filmu Zbav se svých miláčků. Ve snímku měli také erotickou scénu a možná i to jim pomohlo ke vzájemnému sblížení. Poprvé se spolu ovšem objevili na veřejnosti až v roce 2014 na galavečeru Tony Awards. Daniel později řekl, že nebude zrovna lehké říct svým dětem o tom, co spolu jejich postavy dělaly, když se maminka s tatínkem seznamovali. ■