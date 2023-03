Usmíření s Krampolem? Na Slovensku ze mě kvůli němu udělali vražedkyni, odmítá mu podat ruku Zuzana Bubílková

Zuzana Bubílková nemá v plánu usmířit se s Jiřím Krampolem. Super.cz

Začali jsme u hodnocení přítomných mladých mužů. "Někteří tedy měli víc v hlavě než v tom fyzičnu. Ale našlo se pár opravdu skvělých kluků, takže bylo z čeho vybírat. Materiál dobrý, jsem spokojená," konstatovala, když rozebrala kvality uchazečů.

Museli jsme se zeptat i na to, zda má v plánu pokračovat v parodování známých osobností jako byly Lela Vémola (33), Radka Třeštíková (41) anebo Bára Basiková (60). "Teď se věnuji více politice, protože ta je asi výživnější. Něco jsem teď dělala k paní Holubové, o politiku je teď i větší zájem v médiích," vysvětlila a v našem videu si vzala na paškál jedno z prohlášení Markéty Pekarové Adamové a její cestu na Tchaj-wan.

Protože jsme ji nedávno zahlédli na premiéře filmu Bastardi 4, kde byl mezi hosty i její bývalý kolega a kamarád Jiří Krampol (84), chtěli jsme vědět, zda se mezi nimi neschyluje k usmíření. "Je to na bodu mrazu a už to ani jinak nebude. Na Slovensku ze mě málem udělali vražedkyni známých osobností. Ještě to dávali dohromady i s Miloslavem Šimkem. Nic proti němu nemám, přeju mu hodně zdraví, ale já rozhodně nebudu dělat první krok a ruku mu ke smíru nepodám. A on to podle mě taky neudělá," uzavřela. ■