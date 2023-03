Dua Lipa se toho nebojí. Zpěvačka na dovolené oblékla jen velmi titěrné plavečky a ukázala prakticky celé tělo

Dua Lipa Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Dua Lipa je se svými téměř devadesáti miliony fanoušků na sociální síti jednou z nejoblíbenějších zpěvaček světa. Dcera kosovských Albánců žijící v Anglii má na svém kontě několik hudebních prvenství, stala se například nejmladším ženským sólo umělcem s jednou miliardou zhlédnutí na Youtube, je nejposlouchanější britskou umělkyní na světě a první ženou, která získala celkem 5 nominací v jednom ročníku BRIT Awards.

Zpěvačka se ovšem nepyšní jen skvělým hlasovým fondem a oceňovanou muzikou, ale také úžasnou postavou, která by ji dle jejích fanoušků ihned kvalifikovala do stáje modelek Victoria’s Secret. Právě to jí napsali k sérii fotek ze slunné Jamajky, kde byla Dua Lipa v posledních týdnech na dovolené. V karibském ráji předvedla hned několikery plavky, nejvíc ovšem své sledující okouzlila v maličkých bikinkách Hello Kitty. Právě v těch zpěvačka odhalila nejvíc ze svého dokonalého těla.

O své dovolené píše i do vlastního magazínu Service95, který založila v roce 2021. Zpěvačka napsala, že je na Jamajce v klidu a bez stresu a vypráví o svých oblíbených místech v destinaci. ■