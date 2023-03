Jako holka z vykřičeného domu! Hejtři setřeli model Evy Burešové z premiéry Bodyguarda. Co myslíte vy?

Eva Burešová na premiéře muzikálu The Bodyguard Michaela Feuereislová

Velmi bouřlivé reakce vyvolal už její model, který vynesla na Českého slavíka. Róbou zdobenou kohoutím peřím se Eva Burešová (29) nezavděčila obyčejným lidem ani mnoha módním policistům. Na premiéru muzikálu The Bodyguard vyměnila návrhářku a místo Martiny Pipkové Loudové spolupracovala na šatech, které oblékla po představení, se Zuzanou Lešák Černou.

A opět se strhla lavina hejtů. Tentokrát je zpěvačce vyčítáno, že v šatech vypadala příliš vulgárně. "Nechápu, proč tyhle lascivní nanynky mají pocit, že čím toho mají na sobě míň, tím vypadají více sexy, bohužel, je to naopak, vypadají vulgárně. A speciálně paní Burešová," zazněla jedna z kritik. Další přirovnávají její šaty k pracovnímu úboru z vykřičeného domu či nevěstince.

Diskuze se rozpoutala pod fotogalerií z premiéry, kde se zdaleka nesešli zpěvaččini fanoušci. "Krom Burešové v podprdě, řetízku a závěsu z okna místo šatů, to slušelo všem," padlo také v komentářích. "Barva těch šatů je unylá, vůbec se k ní nehodí. Ty dlouhé náušnice jí prodlužují už tak dlouhý obličej," padla kritika i k volbě šperků. "Proč jí nějaký kadeřník neporadí, jaký účes by pro ni a její trojúhelníkovou hlavu byl vhodný," napsal někdo také k účesu. "Tomu se říká zabít se šatama, a to se tedy Burešové povedlo," uzavírá sérii hejtů další ze čtenářů.

Zda Evě šaty slušely, můžete hlasovat i vy v anketě pod článkem. ■