Proměna vyvedená do detailu: Daniel Hůlka má jako vodník dokonce i zelené vlasy

Daniel Hůlka má jako vodník dokonce i zelené vlasy. Herminapress

"Nechtěl jsem vypadat jako kdysi pan Haken, který měl zelený trikot, zelenou plešku a pentličky. Takový srandovní ladovský vodník. To už by dneska ani lidi moc nezajímalo. Ale zase jsem viděl některé inscenace, které byly celé černobílé a vodník vypadal jako Neo z Matrixu, tak to také nebylo ono," vysvětloval Super.cz.

"Představoval jsem si zelené oblečení, aby bylo jasné, že jsem vodník, ale mělo mít elegantní střih, trochu jako vojenská uniforma, aby to hlavně nebylo směšné. A to se, myslím, povedlo, včetně těch okapů, které bývají na námořnických nebo rybářských pláštěnkách, takže to koresponduje i s tou vodou," dodal Hůlka jehož přeměnu ve vodníka umocnilo i líčení a zelené vlasy. ■