Tohle jsou noví Harry a Meghan. Dánský princ Joachim se s manželkou také stěhuje do USA! I on je jen „náhradníkem“

Princ Joachim a jeho manželka Marie Profimedia.cz

Jak se zdá, tak se Harry (38) a Meghan (41) stali inspirací i pro další evropský královský pár. Dánský princ Joachim, jeho manželka a jejich dvě společené děti momentálně pomalu balí kufry v Paříži, kde žijí a chystají se do Ameriky. I v tomto případě jde nejspíš hlavně o rodinné neshody.

Stejně jako princ Harry se i Joachim, který je šestým v pořadí na trůn, dostal do křížku se svým dříve milovaným bratrem a také rodičem - v tomto případě královnou Markétou II. (82). Právě ta loni rozhodla o tom, že počínaje rokem 2023 přijdou všechny čtyři Joachimovy děti o tituly princů a princezen. Dvě děti má princ z prvního manželství s hraběnkou Alexandrou, další dvě ze současného s princeznou Marií.

Na veřejnost tehdy unikly zprávy o tom, jak moc byla rodina tímto rozhodnutím rozhořčena a že jednu z princových dcer dokonce ve škole šikanovali spolužáci, když se jí posmívali, že už nebude princeznou. Královna se sice později za dopady svého rozhodnutí omluvila, vztahy se ale nejspíš dostatečně nenarovnaly.

Princ má mít ovšem stejně jako Harry problémy i se svým bratrem, korunním princem Frederikem. V tomto případě má jít o boj moc. A zlá krev by měla být i mezi Marií a její švagrovou Mary, která se prý v kauze odebrání titulů přiklonila na stranu královny. Její čtyři děti si tituly ponechat mohly.

Rodina prince Joachima žije už tři roky v Paříži, kde princ také pracoval na ambasádě. Podle jeho ženy stěhování z Dánska do francouzské metropole nebylo jejich rozhodnutím, museli se ovšem přizpůsobit požadavkům. Amerika by tak teď mohla být pro královský pár konečně vítanou změnou a odstřihnutím se od zbytku rodiny tak, jak to udělali Harry a Meghan. ■