9 nejbizarnějších fóbií slavných. Z čeho šílí Jennifer Aniston, Johny Depp nebo Nicole Kidman?

Megan Fox má hrůzu z bakterií

Herečka Megan Fox (36) trpí tzv. mysofobií neboli strachem z bakterií, což ji trochu limituje v běžném životě. Odmítá navštívit veřejné toalety, a když už se této hrůze nemůže vyhnout, nezapomíná si v kabelce nosit vlastní toaletní papír. Pokud si Megan zajde do dobré restaurace, zásadně si s sebou nosí vlastní příbory. Je div, co všechno z elegantního psaníčka dokáže tato kráska vytáhnout. Trpí, když někdo z hostů použije její toaletu, okamžitě si začne představovat, jaké možné bakterie zůstanou po spláchnutí v záchodové míse. "Tohle už je nemoc, vím, že to není normální," přiznává Megan.

Katy Perry se bojí tmy

Zpěvačka Katy Perry (38) trochu trpí v noci. Katy má totiž nyktofobii, tedy strach ze tmy. A tak i v dospělosti spí s rozsvícenými světly, bojí se totiž, že by na ni mohli přijít démoni.

Jennifer Aniston nezvládá létání

Oblíbená herečka Jennifer Aniston (54) propadá panice, kdykoliv je uvnitř letadla. Její strach je tak silný, že prý bývá doslova paralyzovaná, kdykoliv je uvnitř. Letadlu se vyhnout nemůže, musí kvůli své práci hodně cestovat. Aby tuto velmi stresující situaci zvládla, má svůj vlastní rituál, který vždy zopakuje a věří, že jí přinese šťastný let.

Justin Timberlake nesnese pavouky a jinou havět

Hudebník, Justin Timberlake (42) je docela omezený svou fobií, nesnese být v blízkosti hadů, žraloků ani pavouků. Z toho všeho má panický děs! Asi si moc neužije kempování ani pobyt v přírodě, ještě, že v nahrávacím studiu mu nic nehrozí.

Scarlett Johansson má fobii z ptáků

Krásná herečka Scarlett Johansson (38) má ornitofobii, neboli chorobný strach z ptáků. Od dětství ji děsí mávání křídel, zobák a dokonce i peří. Prý je to strach, který se jí drží už odmala a ještě se jí ho nepodařilo překonat. A není v rodině sama, její strýc je na tom údajně stejně. Že by geny? Scarlett v Hitchcockově hororu Ptáci asi nikdy neuvidíme.

Johnny Depp šílí z klaunů

Fobie z klaunů není úplnou výjimkou, lidé, kterým klauni nahánějí strach se shodují v tom, že jim klauni evokují hrůzostrašné hororové scény. Dalším poznatkem je to, že nikdo neví, co se za namalovanou umělou tváří a úsměvem od ucha k uchu doopravdy skrývá. Právě o tom by mohl vyprávět hollywoodský velikán Johnny Depp (59). Děsí ho prý jejich namalovaná tvář a falešný úsměv.

Lenka Zahradnická se děsí knoflíků

Kuriozní fobií trpí také česká herečka Lenka Zahradnická, která měla husí kůži z knoflíků. Nejen, že je nesnesla na sobě, ale vadily jí i na ostatních. Tato fobie je poměrně vzácná, trpí jí jeden člověk z 100 000. Pohled na knoflíky v člověku vyvolává pocit odporu, úzkosti i strach a beznaděj. "Ještě, že se dají knoflíky nahradit zipy nebo suchými zipy," říká herečka. Už je to prý ale mnohem lepší a fobii se jí daří držet na uzdě.

Nicole Kidman panikaří z motýlů

Herečka Nicole Kidman (55) nedokáže ocenit krásu pestrobarevných motýlů a dokonce jí nahání hrůzu, trpí tzv lepidopterofobií. Tento strach ji provází od dětství, kdy vyrůstala v Austrálii. ,"Když jsem jako malá přicházela domů, často na brance seděl nějaký velký motýl a já raději přelezla plot a proplazila se zadem, jen abych se mu vyhla.” Herečka se pokoušela fobie několikrát zbavit, sama vstoupila do skleníku s motýly, svůj strach však nezvládla. ,"Raději po sobě nechám lézt šváby, motýlí těla mě prostě děsit nepřestanou," přiznává ikonická herečka.

Billy Bob Thornton nesnese starožitný nábytek

Bývalý manžel Angeliny Jolie (47), herec Billy Bob Thornton, má hrůzu ze starožitného nábytku. Jakmile se ocitne v místnosti, kde na něj dýchne historie, okamžitě musí prchnout. Zámecké prohlídky pro Billyho asi moc nebudou. ■