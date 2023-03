Krásná Reese Witherspoon se po dvanácti letech rozvádí. Pravá blondýnka zveřejnila dojemné vyznání

Reese Witherspoon Profimedia.cz

Herečka i její manžel sdíleli vyjádření na sociální síti. „S velkou opatrností a rozvahou jsme učinili velké rozhodnutí, a to, že se rozvedeme. Užili jsme si spolu tolik nádherných let a dál půjdeme s hlubokou láskou, laskavostí a vzájemným respektem ke všemu, co jsme společně vytvořili. Naší největší prioritou je náš syn a celá rodina v tomto období, kdy vstupujeme do nové životní kapitoly. Tyto záležitosti nikdy nejsou jednoduché a jsou velmi osobní,“ napsali manželé, kteří žádají o respektování soukromí.

Reese a hledač talentů Jim se seznámili před lety v domě svého přítele poté, co na herečku zaútočil opilý muž a Jim se jí zastal. Zasnoubili se v roce 2010 a o rok později se vzali na hereččině ranči Ojai v Kalifornii. Kvůli svému manželovi byla Reese dokonce jednou zatčena za výtržnictví, když nadávala policistovi, který ho zatkl za řízení pod vlivem. Pár má spolu desetiletého syna Tennesseeho Jamese Totha. Z předchozího manželství s Ryanem Phillippem má herečka ještě další dvě děti.

Rozchod herecké hvězdy by měl být v tomto případě skutečně přátelský, jak magazínu People potvrdil zdroj z okolí rodiny. Nezbývá tak než počkat, jestli se v budoucnu objeví případný třetí člověk, který by stál za rozpadem vztahu. ■