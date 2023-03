Přemek Forejt neudržel na premiéře své lásky slzy! Takhle ho dojala Eva Burešová

Přemek Forejt se dojal nad výkonem Evy Burešové Super.cz

"Viděl jsem to poprvé, bylo to krásný. Bohužel jsem si nevzal kapesník. Potřeboval jsem si stále utírat slzy. Jsem pyšný, bylo to nádherný. Cítil jsem se hrdě," řekl Super.cz šéfkuchař a porotce Masterchefa.

"Vím, jaké za tím bylo úsilí, jak to Evička prožívala," dodal Forejt s tím, že zkoušení bylo velmi intezivní a náročné, a tak byl často otcem na plný úvazek jejich syna Tristana. Krásný vztah má i se synem Nathanielem, kterého má Burešová z předchozího vztahu.

"Pomáhala nám hodně babička plus jsem byl muž v domácnosti. Já si to s dětmi užívám, bylo to super," dodal Forejt.

S Evou žijí nedaleko Prahy, za prací ale dojíždí 250 kilometrů. Šéfuje restauraci v Olomouci. "Snažím se každý týden tam na pár dní být, půlka týdne Olomouc, půlka týdne Praha je ideální," dodal Forejt. ■