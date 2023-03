Kdo je kráska, která oslnila na Fotbalistovi roku vedle Petra Koláře? Půvabná zpěvačka pochází ze světa opery

Lenka Graf nazpívala duet s Petrem Kolářem Foto: se souhlasem L. Graf

Lenka rozhodně není neznámá ani v českém prostředí. Její skladba Víru dej obsadila v roce 2017 přední příčky hitparády Českého rozhlasu. Momentálně je sopranistka na turné v Německu, kde doprovází operního a crossoverového zpěváka Billyho Andrewse vystupujícího jako Dark Tenor. Z něj si právě odskočila na pražské vystoupení. „Nemůžu si stěžovat, že bych neměla co dělat. Bylo to náročné, ale do Prahy jsem se moc těšila, i když to bylo opravdu na skok,“ řekla Super.cz.

O překlad písně Nechme lásku plout z anglického originálu You Are Not Alone se postaral Viktor Dyk a na hudbě zapracovala kapela Chinaski. Vyjde i nová verze singlu. „Z nápadu na společný duet s Petrem Kolářem jsem byla doslova nadšená. Spolupráce s ním je naprosto profesionální a text české verze písně se mi velmi líbí,“ doplnila Lenka.

Pokud jde o outfit na vystoupení, nenechala ho pěvkyně samozřejmě náhodě. Róbu vytvořenou přímo pro tuto příležitost si vzalo na starost studio Poner. Jakub Poner má Lenku v oku a šaty jí vytvořil na míru. V Praze můžeme Lenku Graf znovu vidět začátkem května. Jako host vystoupí na koncertě Leony Machálkové (55) ve Velkém sále Lucerny.

Lenka Graf žije střídavě v Čechách a na Floridě. Kromě muziky se aktivně věnuje charitativní činnosti. Je zakladatelkou Nadačního fondu Energie pomáhá, jenž se zaměřuje na finanční podporu vzdělávání dětí. Často pořádá benefiční akce, na které si zve řadu známých osobností. Vystoupili zde například Štefan Margita (66), Markéta Fassati nebo Eva Urbanová. Spolupracuje také s houslistou Jaroslavem Svěceným (62), se kterým ji pojí letité přátelství. ■