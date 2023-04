Sexy Lais Ribeiro vyměnila na pláži svého 211 centimetrové manžela za kamarádku v očekávání

Lais Ribeiro tentorát vzala na pláž kamarádku. Profimedia.cz

To dvaatřicetiletá Lais se stala maminkou už dávno. Má totiž čtrnáctiletého syna Alexandreho, jenž trpí autismem. Totožnost otce známa není a modelka se o něm veřejně nevyjadřuje.Zda se dočká potomka i s Joakimem, je zatím ve hvězdách, ale podle některých zdrojů by i on měl mít sedmiletou dceru.

Zatímco Lais je proslulá v modelingu svou prací pro Victoria's Secret, pózováním pro plavkové vydání Sports Illustrated či kampaněmi pro Ralph Lauren, Christian Dior, Tom Ford, GAP či American Eagle,Joakim je bývalý profesionální basketbalista. Je zároveň nejstarší z pěti dětí slavného francouzského tenisty Yannicka Noah a měří úctyhodných 211 centimetrů. ■