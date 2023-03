Když se odhalují ostatní, šla do toho také: Leona Machálková pod průsvitnou látkou ukázala spodní prádlo

Leoně Machálkové pod průsvitnou látkou prosvítalo prádlo Super.cz

Sama si dala od muzikálů pauzu, ale když vyrazila na premiéru kolegů, kteří účinkují v muzikálů The Bodyguard v Hudebním divadle v Karlíně, padla na ni trochu nostalgie. Leona Machálková (55) už by se prý nabídkám vrátit se na divadelní prkna nebránila. "Byla bych velice ráda," řekla Super.cz.

"Divadlo mi fakt chybí, je to láska, společnost, výzva. Někdo vám to všechno vymyslí, obleče, roztancuje. Už nikde nehraju, jen koncertuju se svým programem s kapelou. Těším se na velký koncert ke 30 letům na scéně, který bude v Lucerně," upřesnila.

Dostali jsme se i k jejímu premiérovému outfitu, který ji decentně odhaloval. Pod látkou topu jí prosvítalo spodní prádlo. "Jsem zpěvačka, tak volím outfit, ve kterém si nepřijdu usedlá. V dnešní době, když všichni chodí polonazí s tím ’podívejte se, co mám doma,’ tak mi to přijde ještě velmi decentní," domnívala se Leona, s níž jsme rozebrali v našem videu i to, jak se v rámci kostýmů připravuje na svůj velký koncert. ■