V mini se styděla a stahovala ji dolů: Takhle krátkou sukni ještě bývalá vokalistka Karla Gotta neměla

Takhle krátkou mini na sobě ještě Dasha neměla Super.cz

Roli sestry hlavní hrdinky v muzikálu The Bodyguard ztvárňuje zpěvačka s jedním z nejlepších hlasů v Česku Dasha (41). Bývalá vokalistka Karla Gotta (✝80) byla se svým výkonem spokojená, posteskla si jen nad výběrem některých kostýmů.

"Mám trošku problém s těmi hodně krátkými sukněmi. S tím se musím ještě skamarádit. Návrhářka kostýmů Michaela Horáčková Hořejší mě ujišťovala, že je všechno v pořádku, ale stejně jsem měla tendenci si šaty stahovat. Nejsem vůbec zvyklá nosit krátké sukně, takže jsem se překonala. Jinak mi ale vyhovovalo to celkem civilní pojetí, což ani jinak nejde, protože je to současnost. V džínech jsem ještě nezpívala," smála se.

Prozradila nám také, co byl kromě kostýmů největší kámen úrazu při zkoušení muzikálu. "Tím, že poměrně dost dobře znám ty písničky už od dětství, tak bylo těžké přeorientovat se na jejich překlad do češtiny. Najednou musíte pracovat úplně jinak s frázováním. To tedy byla výzva a docela jsem s tím bojovala," přiznala. ■