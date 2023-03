Svatba jako řemen. Velmi úspěšná dvojnice Britney Spears si vzala dvojníka George Michaela

Lucy je imitátorkou Britney Spears, její manžel Lee pro změnu vystupuje jako George Michael. Profimedia.cz

Za dnes pětatřicetiletou Lucy Rose Smith z britského Norfolku prý neustále chodili lidé a říkali jí, jak je podobná Britney Spears (41). Ženě to jako její fanynce lichotilo, ale u toho to také celé roky končilo. Během pandemie si však uvědomila, že by toho mohla využít. Začala se učit choreografii a pilovala zpěv a skutečně začala vystupovat jako její dvojnice. Díky tomu našla nejen skvělý zdroj příjmů, ale především lásku!