Italská zpěvačka zpackala britskou hymnu a propukla v pláč. Nejhorší vystoupení všech dob, drtí ji fanoušci

Anglický tým se přednesem hymny nenechal rozhodit a zápas proti Itálii vyhrál. Profimedia.cz

Dost možná nejhorší den v životě má za sebou po svém čtvrtečním vystoupení během fotbalového zápasu mezi Anglií a Itálií zpěvačka Ellynora. Ta se přes noc stala hvězdou sociálních sítí i médií, bohužel ale určitě ne tak, jak by si představovala.

<br>

Mladá umělkyně se mohla blýsknout před zraky tisíců fanoušků na stadionu v Neapoli před kvalifikačním zápasem na Euro 2024, kdy měla za úkol zazpívat hymnu Spojeného království God Save The King. Její výkon byl ovšem mírně řečeno nevydařený.

Zpěvačka po vystoupení údajně propukla v pláč a za svůj výkon se již omluvila. Ze zpackaného přednesu viní technické potíže, čemuž skutečně odpovídá i její bezradný výraz a upravování sluchátka v uších během vystoupení. Anglický tým se ovšem nenechal rozhodit a Itálii nakonec porazil 2:1.

Lidé na sociálních sítích ani titulky novin si ale rozhodně neberou servítky: „Hledaná za zločiny proti národní hymně,“ zní titulek na Daily Mailu. The Sun pro změnu píše o tom, kdo je dívka, která ‚zabila‘ God Save the King.

Půvabná Ellynora se narodila v Římě, ale v devatenácti se přestěhovala do New Yorku, kde studuje tanec na Broadway Dance Centre. Letos byla rovněž mezi finalisty, kteří se ucházeli o účast v soutěži Eurovision Song Contest, kde měla reprezentovat San Marino s písní Mama Told Me. ■