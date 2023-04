Týnuš Třešničková o léčbě jizev po popáleninách: Až stovky vpichů, bolest jsem nezvládla, svěřila se

Úspěšná influencerka popsala náročný léčebný proces. Michaela Feuereislová

Je to necelých pět let, kdy se Týnuš Třešničkové (27) otočil život vzhůru nohama, když si během dovolené v Istanbulu prošla jedním z nejtěžších období ve svém životě. V restauraci, ve které seděla, probíhala ohnivá show, která se pořadatelům vymkla z kontroly a Týnuš přišla k četným popáleninám na pětatřiceti procentech těla.

S jizvami se Týnuš naučila žít a rozhodně je neskrývá. Naopak s fanoušky čas od času sdílí i stále probíhající léčbu, která je velmi bolestivá.

„Byla jsem na vpichování enzymů do jizev, abychom je zjemnily, změkčily a dalo se s nimi dál lépe pracovat. Dělají se malé vpichy do každého místečka. U mě to znamená stovky vpichů, protože jsme dělaly všechny jizvy na obličeji, krku, celém dekoltu a kousek prsou. Začaly jsme také dělat vpichy na ruce, ale to už jsem bolest asi hlavně psychicky nezvládla. Bylo té bolesti najednou až moc. A takhle probíhá léčba jizviček. Nejen, že jsem si prošla bolestí při hojení, ale cesta ke zlepšení vzhledu není jednoduchá. Važte si toho, že jste zdravé,“ uvedla brunetka na svém instagramovém účtu k příspěvku, na kterém je v jejích očích znát, o jak bolestivý proces jde.

Ve svém nedávném youtubovém videu také prozradila, že i přes tak traumatický zážitek nepotřebovala pomoc psychologa.

„Na terapie jsem nechodila. Psycholog přišel na to, že jsem silná, v pořádku a není co léčit. Proto jsem se s tím vyrovnávala líp, než by se vyrovnával někdo jiný. Nebylo to samozřejmě lehké, bylo spousty ubrečených a nehezkých dnů. Byl to chvilkový smutek, který mě pak přešel,“ svěřila se s tím, že si člověk během takových momentů uvědomí, jak je život křehký.

Uvědomíte si, jak je život křehký a jak na malichernostech, jako je vzhled a nedokonalostech vůbec nezáleží. V nemocnici se jen těšíte, až půjdete ven na čerstvý vzduch a bude vám svítit slunce na obličej nebo uvidíte svou rodinu,“ dodala Týnuš Třešničková, které byli její nejbližší tou největší oporou. ■